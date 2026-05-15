Sinner-Medvedev e il nodo stanchezza il medico-fisiatra | Ecco i segreti scientifici per restare al top

Oggi si gioca la semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Il match si svolge a Roma e rappresenta un momento importante nel torneo. Entrambi i giocatori si trovano a dover affrontare questioni legate alla stanchezza, un aspetto che può influenzare le prestazioni sul campo. Un medico-fisiatra ha spiegato i principi scientifici che aiutano i atleti a mantenere alta la condizione fisica e a gestire al meglio l’affaticamento durante le competizioni.

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Roma, 15 mag. (Adnkronos Salute) - Oggi Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev per un posto in finale agli Internazionali d'Italia 2026. Sulla partita aleggia anche il nodo stanchezza per entrambi i campioni. "I tennisti d'elite moderni sono sempre più sottoposti a ritmi frenetici e stancanti. Tra calendari congestionati, trasferte intercontinentali e match estenuanti, sottopongono il proprio corpo a uno stress estremo. Da questo punto di vista è sempre più fondamentale un approccio scientifico globale che prenda in considerazione molteplici aspetti per garantire un adeguato recupero. Per gestire questa mole di lavoro, la stragrande maggioranza dei tennisti utilizza terapie basate sul freddo per i Doms - 'Delayed Onset Muscle Soreness' o indolenzimenti muscolare a insorgenza ritardata - e attenuare la risposta infiammatoria. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sinner-Medvedev e il nodo stanchezza, il medico-fisiatra: "Ecco i segreti scientifici per restare al top" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il nodo scientifici. Volta e Moreschi con 140 esuberiIscrizioni chiuse, si apre la partita delle domande in esubero da smistare dalle scuole sold-out. Leggi anche: Artrosi e attività fisica, “essenziale ma personalizzata” parola di medico fisiatra Medvedev soffre, rimonta Landaluce e ritrova Sinner in semifinale a Roma (con il programma di domani) x.com Sinner è il sesto giocatore a raggiungere le semifinali in tutti i 9 Masters 1000 reddit Sinner-Medvedev: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)Jannik Sinner a caccia della finale agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, venerdì 15 maggio, il tennista azzurro sfida il russo Daniil Medvedev - in diretta tv e streaming, anche in chiaro - nel pe ... adnkronos.com Sinner-Medvedev oggi in semifinale all’ATP Roma, a che ora e dove vederla in TV anche in chiaroJannik Sinner sfida Medvedev nella semifinale degli Internazionali d'Italia L’incontro è in programma oggi e prenderà il via alle ore 19 ... fanpage.it