La Vittorino da Feltre vince il torneo Jr Nba Fip School League e si qualifica per la finale nazionale

Gli studenti dell’istituto comprensivo Carducci-V. Da Feltre di Reggio Calabria hanno vinto la finale cittadina del torneo Jr Nba Fip School League, organizzato dalla Federazione italiana pallacanestro e Nba. La vittoria nel torneo locale ha permesso alla squadra di qualificarsi per la fase finale nazionale. La competizione coinvolge scuole di diverse città e mira a promuovere la pratica sportiva tra i giovani.

Dopo questa vittoria, la squadra si prepara ad affrontare la competizione di maggio con entusiasmo e determinazione. La soddisfazione della dirigente Barberi Gli studenti dell’istituto comprensivo Carducci-V. Da Feltre di Reggio Calabria si sono aggiudicati la finale cittadina del Torneo Jr Nba Fip School League, il torneo scolastico targato Federazione italiana pallacanestro e Nba. Dopo questa vittoria, la squadra della Vittorino da Feltre si prepara ad affrontare la finale nazionale di maggio con entusiasmo e determinazione. “Siamo estremamente orgogliosi dei nostri studenti per il traguardo raggiunto, frutto di impegno, spirito di squadra e passione”, afferma la dirigente scolastica dell’istituto Carducci-V. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Articoli correlati Junior Nba Fip Schools Calabria, la gioia della FIP per l’evento di sabatoReggio Calabria è stata teatro di una vibrante manifestazione sportiva che ha visto oltre mille giovani atleti e appassionati riunirsi al... Milano si prepara a ospitare Trump: prevista una visita lampo per la finale olimpica di hockey se la nazionale USA si qualificaMilano si prepara ad accogliere Donald Trump per quella che potrebbe essere una visita lampo in occasione delle Olimpiadi invernali. Tutto quello che riguarda La Vittorino da Feltre vince il torneo... Temi più discussi: Ai Regionali di nuoto la Vitto conquista undici medaglie; Falsa partenza per la Vittorino nel campionato regionale di serie C maschile; A Palazzo Biscari di Catania focus sul Progetto @lab_school; Alessandro è d’oro nei 50 dorso. La Vittorino da Feltre vince il torneo Jr Nba Fip School League e si qualifica per la finale nazionaleDopo questa vittoria, la squadra si prepara ad affrontare la competizione di maggio con entusiasmo e determinazione. La soddisfazione della dirigente Barberi ... reggiotoday.it NBA FIP School League: gli studenti della Vittorino da Feltre volano alla finale nazionaleGli studenti dell’Istituto Comprensivo Carducci – V. Da Feltre di Reggio Calabria si sono aggiudicati la finale cittadina del Torneo Jr NBA FIP School League, il torneo scolastico targato Federazion ... strettoweb.com Reggio Calabria, la "Vittorino Da Feltre" si aggiudica la finale della FIP NBA School Cup - facebook.com facebook