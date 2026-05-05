Main Event e final day in streaming del Super High Roller Pienone a Montecarlo

Oggi si conclude il Super High Roller di Montecarlo, con l’ultima giornata trasmessa in streaming. Il torneo ha attirato un pubblico numeroso nel casinò monegasco, dove i più forti giocatori di poker si sono sfidati in un evento molto raro, disputato solo due volte prima nella storia dell’EPT. La giornata finale rappresenta il momento clou di questa lunga manifestazione che ha visto protagonisti i grandi nomi del settore.

Stiamo entrando nel vivo del lungo festival monegasco. Ieri abbiamo visto all'opera i migliori pokeristi del Pianeta in un torneo così ricco da essere stato giocato solo due volte nella storia dell'EPT. Tutto pronto per l'ultimo atto, in diretta streaming con commento in italiano, del Super High Roller. E Camosci c'è Nel Principato si inizia a fare sul serio per davvero. Nella giornata di ieri è iniziato il Main Event da 5.300 euro ma ovviamente i riflettori erano sul torneo dei tornei che oggi vedrà il proprio epilogo. L'Italia tifa Camosci: in diretta ci sarà infatti il final day del Super High Roller Sala gremita in quel di Montecarlo nella giornata di ieri.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Main Event e final day in streaming del Super High Roller. Pienone a Montecarlo Notizie correlate Main Event EPT Parigi: restano in 179. Il day 3 in diretta streamingNell'ultimo livello della giornata di ieri è scoppiata la bolla all'EPT di Parigi con Custodio che ha visto la sua coppia di re non reggere contro A8. Tempo di day 2 al Main Event ISOP: ecco la situazioneSono 215 i giocatori che, dopo la fine dei flight di day1, si ritroveranno al tavolo. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Poker Live: A-2 che maledizione per gli Azzurri a Malta; UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates - Quando e dove vederla in tv e streaming; PS Open Montecarlo: Ruijs vince il Main Event, Torrisi ci regala il primo trofeo! Drago terzo nel 100k EPT High Roller; PPTour Samorin 2026: 5 italiani al final day da 16 players su 1.045 entries. Euro Poker Championship 2026: Karman domina il Main EventAll'Euro Poker Championship l'ungherese Antonino Karman guida il final table da chipleader e conquista il titolo dopo un heads up deciso dall’accordo tra i finalisti. gioconews.it Main Event Irish Open, il final day: Ruggeri c’è, segui la diretta streamingGrandi emozioni a Dublino per il Main Event dell'Irish Open 2025, che è entrato nela fase decisiva e finale. Nell'odierno final day c'è solo un italiano ancora in gioco ma che guarda tutti gli altri ... tuttosport.com Il conto alla rovescia per #WWEBacklash è quasi terminato! Sabato 9 maggio, tutti gli occhi saranno puntati su Tampa, Florida, per un main event che è molto più di un semplice match: Roman Reigns vs. Jacob Fatu per il World Heavyweight Championship. U - facebook.com facebook