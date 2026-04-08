Coppa Italia Lead 2026 | l’arrampicata con corda riparte da Pero l’11 e 12 aprile Semifinali e Finale in diretta su Climbing Tv

L’11 e 12 aprile si svolgerà a Pero, presso il centro Climbing District, la prima tappa della Coppa Italia Lead 2026 di arrampicata con corda. Alla competizione parteciperanno 107 atleti, tra cui alcuni dei migliori specialisti italiani come Placci e Rogora. Le semifinali e le finali saranno trasmesse in diretta su Climbing TV. L’evento rappresenta l’avvio ufficiale della stagione nazionale di questa disciplina.

107 atleti alla Climbing District di Pero (MI) per la prima tappa del circuito. In gara i migliori specialisti italiani: Placci e Rogora i nomi di punta. Ingresso libero, streaming gratuito su Climbing Tv di Sportface per semifinali e finale Dopo la conclusione del circuito Boulder e l’avvio di quello Speed e Para climbing, è arrivato il momento che gli appassionati di arrampicata sportiva attendevano: debutta la Coppa Italia Lead 2026. L’11 e il 12 aprile la Climbing District di Pero (MI) ospiterà la prima tappa del circuito dedicato alla specialità “classica” dell’arrampicata, quella con corda e imbrago, con 107 atleti al via — 55 donne e 52 uomini — pronti a sfidarsi su tracciature inedite e impegnative. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Coppa Italia Speed 2026, 1ª tappa a Brugherio: semifinali e finali in diretta su Climbing TVSabato 14 marzo alla Big Walls di Brugherio (MI) si apre il circuito di Coppa Italia Speed con le categorie U15 e U17.

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28,29 marzo Pianborno (Bs) Seconda tappa della coppa Italia u15 e u17 piena di sorprese. Grandi prestazioni del sabato di Riccardo Dodero (kadoinkatena) e Ginevra Tanfani (Prorecco) che con l' ottavo posto in qualifica accedono alle finali della domenica i - facebook.com facebook