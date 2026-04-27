Campi Bisenzio 17enne ucciso | attesa per testimonianza dell’autista del bus che non lo soccorse

A Campi Bisenzio si attende l’audizione del conducente del bus coinvolto in un episodio che ha portato alla morte di un ragazzo di 17 anni. L’autista sarà ascoltato il 18 maggio 2026 come testimone, dopo che si sono svolti i primi accertamenti sulle circostanze dell’incidente. La polizia ha raccolto diverse testimonianze e sta analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza.

FIRENZE – Il 18 maggio 2026 sarà ascoltato come testimone il conducente del bus su cui tentò di rifugiarsi Maati Moubakir, il 17enne inseguito e ucciso dal branco dopo la discoteca – compiendo pure errore di persona – la notte del 29 dicembre 2024 a Campi Bisenzio (Firenze). Lo ha stabilito la corte d’assise di Firenze all’udienza di oggi, 27 aprile, in aula bunker. L’autista di Autolinee Toscane era stato indagato per omissione di soccorso. Secondo il pm Antonio Natale, egli, pur notando attraverso le telecamere a bordo del bus della situazione di pericolo in cui era Maati, si allontanò col mezzo senza chiamare il 112 Nue né prestando soccorso al ragazzo.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Campi Bisenzio, 17enne ucciso: attesa per testimonianza dell’autista del bus che non lo soccorse Notizie correlate Campi Bisenzio, omicidio Maati: “Non sono io” gridava il 17enne. Lo rivela un testimone al processoFIRENZE – Nuova udienza oggi, 9 marzo 2026, nell’aula bunker di Firenze al processo in corte di assise per l’omicidio del 17enne inseguito e ucciso a... A Campi Bisenzio attivo lo sportello 'Impronte-Punto Famiglie'Campi Bisenzio (Firenze), 2 febbraio 2026 - È attivo a Campi Bisenzio lo sportello “Impronte – Punto Famiglie”, un servizio coordinato dalla Società... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Maati, sul bus la ferita mortale. Condannato l’autista: ora sarà un testimone; Omicidio di Maati, oggi nuova udienza. Campi Bisenzio, 17enne ucciso: attesa per testimonianza dell’autista del bus che non lo soccorseFIRENZE – Il 18 maggio 2026 sarà ascoltato come testimone il conducente del bus su cui tentò di rifugiarsi Maati Moubakir, il 17enne inseguito e ucciso dal branco dopo la discoteca – compiendo pure ... firenzepost.it Maati, un anno dopo. A Campi Bisenzio la fiaccolata per il 17enne ucciso: GiustiziaCampi Bisenzio (Firenze), 28 dicembre 2025 – È passato un anno dall’omicidio di Maati Moubakir. Era il 29 dicembre 2024 quando quella che doveva essere una serata di svago a Campi Bisenzio si ... lanazione.it In Toscana a Campi Bisenzio (FI) un'ordinanza urgente proibisce l'uso di tutti i prodotti erbicidi contenenti glifosate su tutto il territorio comunale, estendendo il divieto anche all’uso agricolo.. Leggi la notizia nel 1° commento - facebook.com facebook