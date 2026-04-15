Assobagno il bagno cambia ruolo e traina l’arredo-casa | il settore a +2,1% e vale 4,3 miliardi

Il settore dell’arredo casa registra una crescita del 2,1% raggiungendo un valore di 4,3 miliardi di euro, con particolare attenzione al bagno. Questo ambiente, che prima aveva principalmente funzione pratica, sta assumendo un ruolo centrale nel design e nell’identità degli spazi abitativi. La tendenza riflette una trasformazione nel modo di concepire gli ambienti domestici, dove il bagno si distingue come elemento di rilievo nell’interior design.

(Adnkronos) – Da spazio funzionale a leva progettuale e identitaria dell’abitare: il bagno si afferma come uno degli ambienti chiave della casa contemporanea, e contribuisce a trainare l’intero comparto arredamento. Un’evoluzione che si riflette anche nei numeri: nel 2025 il comparto arredobagno mostra l’andamento più dinamico all’interno del macrosistema arredamento e raggiunge un fatturato di.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Il settore agroalimentare in Italia vale 67 miliardi: export Made in Italy traina economia e lavoroSecondo quanto emerge dal report AgriMercati di ISMEA, nei primi undici mesi del 2025 le esportazioni agroalimentari hanno registrato una crescita... Nella ristorazione, il vino vale 12 miliardi ma il settore invoca più formazioneIeri, 13 aprile, alla 58esima edizione di Vinitaly, è stato presentato il protocollo d’intesa tra Unione Italiana Vini e Fipe-Confcommercio, dando...