Vacanze sulla neve per 9,1 milioni di italiani. Giro d'affari da 6,7 miliardi

Da tv2000.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quest'inverno, oltre 9 milioni di italiani hanno optato per le vacanze sulla neve, contribuendo a un giro d’affari di circa 6,7 miliardi di euro. La presenza di eventi olimpici ha incoraggiato molte persone a scegliere le località di montagna per le proprie ferie. I numeri mostrano una partecipazione significativa, con un aumento rispetto alle stagioni precedenti.

Gli italiani non rinunciano alla neve: oltre nove milioni hanno scelto la montagna in questa stagione, anche grazie alla spinta delle Olimpiadi. Un giro d’affari da oltre sei miliardi di euro. Servizio di Federico Plotti. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

