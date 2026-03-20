In Italia, il 15,2% dei giovani tra i 15 e i 29 anni rientra nella categoria NEET, cioè né studia né lavora. In parallelo, si evidenzia la presenza di giovani EET, ovvero impiegati, istruiti e formati. La proposta di Junior Achievement Italia mira a migliorare l’educazione imprenditoriale attraverso oltre 500.000 esperienze svolte in 587 istituti scolastici.

Il 15,2% dei giovani italiani tra i 15 e i 29 anni è NEET, ovvero né studia né lavora. Ma questo dato va letto accanto a un altro esattamente opposto e tutto da scoprire e valorizzare: quello degli EET cioè i giovani “employed, educated, trained”. Il ragionamento è complesso e merita un’argomentazione approfondita, che non neghi le criticità, ma che lasci gli indispensabili margini di superamento: è stato il focus dell’evento “AAA Talenti cercasi. Scuola, lavoro e mismatch delle competenze”, volto a avviare un dialogo stabile con le istituzioni per incidere in maniera strutturale sul sistema educativo del Paese e promosso da Junior Achievement Italia, l’associazione con consolidata esperienza educativa guidata dalla presidente Anna Gionfriddo e dalla Ceo Miriam Cresta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Scuola-lavoro, il mismatch da correggere “provando”: la proposta di Junior Achievement Italia per l’educazione imprenditoriale e l’impatto di 500.000 esperienze in 587 istituti

Articoli correlati

In Italia 85 femminicidi in 10 mesi: a scuola s’intensifica l’educazione al rispetto e alle relazioni. Il 90% degli istituti ha attivato i corsiTra gennaio e ottobre 2025, in Italia, 85 donne sono state uccise in contesti di violenza volontaria.

Sicurezza sul lavoro: borsa di studio AIESiL da 500 euro per studenti degli Istituti Tecnici. Candidature entro il 31 gennaioAnche per l’anno scolastico 2025/2026, l’Associazione Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente (AIESiL) promuove una borsa di studio...

Contenuti e approfondimenti su Junior Achievement Italia

Formazione Scuola-Lavoro: un nuovo patto, non (solo) un nuovo nomeAddio ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (Pcto), da quest'anno gli studenti faranno Formazione Scuola-Lavoro. Non cambia solo il nome, ma l'approccio culturale, spiega Anna ... vita.it

Se scuola e impresa si incontrano, generano futuro. La scommessa di Junior Achievement ItaliaSi è svolto a Roma, presso il Palazzo della Cancelleria, il JA Day 2025, l’appuntamento annuale di Junior Achievement Italia, organizzazione non profit che si dedica all’istruzione economica e ... vita.it