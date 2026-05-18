Benevento ospita la Competizione Territoriale Campania 2026 di Junior Achievement Italia

Da fremondoweb.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Benevento si svolge la Competizione Territoriale Campania 2026 organizzata da Junior Achievement Italia. Quattrocento studenti provenienti da diverse scuole della regione partecipano all’evento, formando dodici mini-imprese che si sfidano tra loro. La gara coinvolge ragazzi e ragazze in attività di imprenditorialità, con l’obiettivo di sviluppare capacità di gestione e lavoro di squadra. L’evento si svolge in un’unica giornata e prevede presentazioni di progetti e valutazioni da parte di una giuria composta da professionisti del settore.

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La giornata si svolge con il patrocinio dell’Università degli Studi del Sannio e in collaborazione con SEI Sannio e Sannio Valley, un ecosistema che unisce formazione universitaria, innovazione e imprenditorialità locale in un’alleanza concreta a favore delle nuove generazioni. I progetti si distinguono per un forte focus sull’impatto ambientale e sul territorio: idee radicate nella realtà campana, attente alla sostenibilità e alla qualità della vita locale. I dati della ricerca “Tra formazione e lavoro: gli italiani e l’imprenditorialità”, realizzata da SWG per JA Italia nel febbraio 2026, fotografano il contesto in cui si muovono le giovani generazioni locali. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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