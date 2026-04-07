Durante un'intervista televisiva, l'artista ha dichiarato di aver avuto un rapporto con Salvador Dalí che, secondo le sue parole, non coinvolgeva aspetti sessuali a causa di problemi di impotenza. Ha anche riferito che con David Bowie la moglie dell'artista non manifestava gelosia. Inoltre, ha parlato del marito, morto in un incendio, definendolo bisessuale.

Nel salotto di Belve Lear è poi tornata a parlare dei suoi amori. Rivelando i momenti più belli, quelli più brutti, e retroscena rimasti fino ad oggi segreti. Ripercorrendo il mènage a trois con Salvador Dalì e sua moglie Gala, durato 16 anni, l'artista ha spiegato: «Salvador Dalì è rimasto sempre sposato con Gala, che avrebbe dovuto essere gelosa. Invece mi disse: “Mio marito ha bisogno di te”, e mi accolse in casa come una figlia. Lei lo voleva compiacere». A quel punto Fagnani le ha chiesto: «Possiamo parlare di un ménage à trois?». E Amanda: «Ma non c’era sesso, Dalì era impotente». E le presentava degli uomini: «Mi presentava spesso un bellissimo fidanzato e godeva di sapere che ero felice con un bel ragazzo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Amanda Lear: «Con Salvador Dalí non c'era sesso, era impotente. La relazione con David Bowie? Sua moglie non era gelosa»

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Amanda Lear a Belve ripercorre relazioni sorprendenti e fuori dagli schemi, tra confessioni e retroscena inediti. Dal rapporto con Dalì a quello con Bowie https://fanpa.ge/0ZWra . - facebook.com facebook

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