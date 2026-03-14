Camminare allunga la vita con l’attività si guadagnano anni | lo studio

Uno studio ha confermato che camminare regolarmente apporta benefici alla salute, migliorando la funzione cardiaca e contribuendo a mantenere sotto controllo pressione, colesterolo e glicemia. Questi risultati derivano da una ricerca condotta su un campione di persone che hanno praticato attività fisica quotidiana. La semplice azione di camminare può avere effetti positivi sulla durata della vita.

(Adnkronos) – Camminare fa bene al cuore, aiuta a tenere sotto controllo la pressione, il colesterolo e la glicemia. Camminare molto non solo migliora la salute ma allunga la vita. E non di poco. E' il quadro delineato da uno studio condotto dagli scienziati della Griffith University School of Medicine and Dentistry di Gold Coast,. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Camminare allunga la vita. Parola degli Spartani di LugoIl ristorante ’Al Parco’ di Cotignola ha ospitato la cena di fine anno del gruppo camminatori ‘Spartani’ di Lugo, giunti al settimo anno di attività. La carne di maiale ‘allunga la vita’ come i legumi, lo studio(Adnkronos) – La carne di maiale fa bene o fa male? Recentemente, l'alimento si è ritrovato sul banco degli imputati per l'allarme sul prosciutto... Drugged On A Blind Date, She Runs Into A CEO’s Room, After One Night He Becomes Obsessed With Her Altri aggiornamenti su Camminare allunga Discussioni sull' argomento Camminare tutti i giorni: cosa succede al corpo se passeggiamo 10 minuti ogni giorno?; Fare sport come prevenzione per la salute: muoversi e camminare diventano cura e allungano la vita, ecco le prove inconfutabili. Camminare allunga la vita, con l'attività si guadagnano anni: lo studioCamminare fa bene al cuore, aiuta a tenere sotto controllo la pressione, il colesterolo e la glicemia. Camminare molto non solo migliora la salute ma allunga la vita. E non di poco. E' il quadro ... adnkronos.com Diabete. Camminare allunga la vita. Ecco le linee guida di diabetologi e medici sportiviLe persone con diabete dovrebbero fare almeno 30 minuti al giorno di attività fisica, ad intensità moderata o superiore idealmente tutti i giorni della settimana. I pazienti fuori allenamento devono ... quotidianosanita.it Nel weekend si comincia a respirare un’aria diversa. Le giornate si allungano, il sole scalda quel tanto che basta per infilare gli scarponi e camminare senza fretta. Un trekking è sempre un toccasana: per le gambe, per la testa, per tutto. Le foglie ancora n - facebook.com facebook