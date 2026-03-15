Camminare di più allunga la vita fino a 11 anni | lo studio

Uno studio condotto dalla Griffith University di Gold Coast ha rilevato che camminare circa 160 minuti al giorno può aumentare l’aspettativa di vita di circa 5 anni e mezzo. La ricerca si concentra sul rapporto tra attività fisica e longevità, mostrando che chi si dedica a questa attività quotidiana può vivere fino a 11 anni in più rispetto a chi non lo fa.

La ricerca della Griffith University di Gold Coast analizza il legame tra attività fisica e longevità: chi cammina 160 minuti al giorno vive in media 5,3 anni in più rispetto alla media. Passare da 49 a 160 minuti quotidiani di movimento potrebbe valere un decennio di vita in più. Camminare fa bene, questo è noto. Ma quanto incide davvero sull'aspettativa di vita? Uno studio condotto dai ricercatori della Griffith University School of Medicine and Dentistry di Gold Coast, in Australia, prova a rispondere con numeri precisi: l'attività fisica quotidiana può fare la differenza tra perdere quasi sei anni di vita o guadagnarne più di cinque, con uno scarto complessivo che, per i soggetti meno attivi, può arrivare fino a undici anni in più. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Camminare di più allunga la vita fino a 11 anni: lo studio Articoli correlati Camminare allunga la vita, con l’attività si guadagnano anni: lo studio(Adnkronos) – Camminare fa bene al cuore, aiuta a tenere sotto controllo la pressione, il colesterolo e la glicemia. Camminare allunga la vita. Parola degli Spartani di LugoIl ristorante ’Al Parco’ di Cotignola ha ospitato la cena di fine anno del gruppo camminatori ‘Spartani’ di Lugo, giunti al settimo anno di attività. She Thought It's Just a Wet Dream, But Woke up to Find a Hot Man Next to Her! Tutti gli aggiornamenti su Camminare di più allunga la vita fino a... Temi più discussi: Camminare allunga la vita, quanti passi servono per guadagnare (al massimo) 11 anni; Quanto allunga la vita un’ora di camminata? Lo studio che svela gli anni guadagnati; Camminare allunga la vita, con l’attività si guadagnano anni; Camminare allunga la vita, con l’attività si guadagnano anni: lo studio. Camminare allunga la vita, con l’attività si guadagnano anni: lo studio(Adnkronos) – Camminare fa bene al cuore, aiuta a tenere sotto controllo la pressione, il colesterolo e la glicemia. Camminare molto non solo migliora la salute ma allunga la vita. E non di poco. E’ i ... msn.com Camminare per allungare la vita: può aumentare la longevità?Scopri come camminare per allungare la vita può migliorare la tua salute e aumentare l’aspettativa di vita. Questo articolo esplora in profondità come camminare per ... Leggi tutto ... msn.com Camminare tra i templi di Paestum è come fare un respiro lungo tremila anni. Quando il sole inizia a scendere e il travertino si tinge d’oro, il silenzio parla una lingua antica. Non è solo archeologia, è pura emozione che vibra tra le colonne doriche. #viaggiaco facebook