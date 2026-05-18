Camera di Commercio di Napoli Fiola | Dialogo costante con professionisti e imprese

La Camera di Commercio di Napoli ha annunciato di mantenere un contatto continuo con professionisti e imprese per coordinare le attività e rispondere alle esigenze del territorio. In una dichiarazione, un rappresentante ha spiegato che l’ente svolge una funzione di tramite istituzionale, mentre il Ministero si occupa di definire le linee guida normative e di indirizzo. La collaborazione tra le parti mira a garantire un supporto efficace alle realtà locali coinvolte nel settore economico.

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“Noi svolgiamo un ruolo di tramite istituzionale, mentre il soggetto attuatore resta il Ministero, al quale spetta l’indirizzo normativo. La Camera di Commercio applica le disposizioni previste dalla legge e le circolari ministeriali ricevute, senza possibilità di derogare a quanto stabilito. Il nostro compito è raccogliere i risultati economici dei verbali emessi e trasmetterli al Ministero competente. Esistono norme precise che siamo tenuti a rispettare e rispetto alle quali non è possibile assumere decisioni autonome al di fuori del quadro previsto. Allo stesso tempo, però, negli ultimi anni sono stati compiuti importanti passi avanti nel rapporto con i professionisti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Camera di commercio, oltre 7,7 milioni alle imprese del territorioLa Camera di Commercio di Padova rafforza il proprio impegno a sostegno delle imprese locali. Fondi dalla Camera di Commercio. Per le imprese quasi due milioniDallo sviluppo di soluzioni digitali alla nascita di nuove imprese, dai progetti di investimento per la transizione energetica alla riqualificazione... Appuntamenti, studi e iniziative per le imprese nella #newsletter della Camera di commercio di #Bologna di oggi 18 maggio 2026 bo.camcom.gov.it/comunicazione/… x.com Innovazione per la competitività delle imprese, evento Camera di Commercio a PesaroIl ruolo della sostenibilità e del digitale nei processi strategici. E' il filo conduttore di un incontro organizzato dalla Camera di Commercio delle Marche che si svolgerà il 23 maggio (dalle 9. (ANS ... ansa.it Camera di Commercio: Imprese under 35, ripartono i bandi: fino a 4mila euro per i giovani che vogliono mettersi in proprioRiparte il Piano Giovani della Camera di commercio di Ferrara Ravenna con nuovi bandi dedicati alla creazione e alla competitività delle imprese under 35. La terza annualità del programma apre ufficia ... ravennawebtv.it