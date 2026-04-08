Jurassic Expo a Ostia | il fascino dei dinosauri conquista il litorale

A Ostia apre Jurassic Expo, una mostra dedicata ai dinosauri che offre un’esperienza immersiva nel periodo giurassico. La mostra presenta riproduzioni animatroniche a grandezza naturale, che sono in grado di respirare e ruggire, attirando visitatori di tutte le età. L’esposizione si svolge nel lungomare della città, offrendo un’occasione per scoprire il mondo preistorico attraverso riproduzioni realistiche e coinvolgenti.

Ostia – Un’esperienza immersiva nel cuore del Giurassico con riproduzioni animatroniche a grandezza naturale che respirano e ruggiscono per il pubblico. Il litorale romano si prepara a un incredibile salto nel tempo lungo milioni di anni. Ostia si appresta infatti a ospitare il Jurassic Expo, una mostra didattica itinerante, in via Stefano Carbonelli, che sta attraversando l’Italia con numeri da record, offrendo a famiglie e appassionati un incontro ravvicinato con i signori dell’era mesozoica. llestita all’interno di una grande tensostruttura indipendente, l’esposizione non è solo una galleria di modelli statici, ma un vero e proprio ecosistema ricostruito dove la tecnologia si mette al servizio della conoscenza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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