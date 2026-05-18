Calici d' oro e spiccioli raid dei ladri nella chiesa del Milanese
Nella notte tra domenica e lunedì, un furto ha interessato una chiesa e un oratorio nella frazione di Garbatola, nel milanese. I malviventi sono riusciti a portare via circa cinquanta euro in monete e tre calici, alcuni dei quali in laminato d’oro. L’episodio si è verificato nell’area che collega la chiesa e l’oratorio, senza che ci siano state segnalazioni di resistenza o interventi delle forze dell’ordine al momento. La scoperta del furto è stata fatta nelle prime ore del mattino.
Cinquanta euro in monetine e tre calici, alcuni laminati d’oro. È il bottino del furto avvenuto tra l’oratorio e la chiesa di Garbatola (frazione di Nerviano, hinterland nord-ovest di Milano) nella notte tra domenica e lunedì 18 maggio. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri della compagnia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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