Calici d' oro e spiccioli raid dei ladri nella chiesa del Milanese

Nella notte tra domenica e lunedì, un furto ha interessato una chiesa e un oratorio nella frazione di Garbatola, nel milanese. I malviventi sono riusciti a portare via circa cinquanta euro in monete e tre calici, alcuni dei quali in laminato d’oro. L’episodio si è verificato nell’area che collega la chiesa e l’oratorio, senza che ci siano state segnalazioni di resistenza o interventi delle forze dell’ordine al momento. La scoperta del furto è stata fatta nelle prime ore del mattino.

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