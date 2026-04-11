Boato nella notte a Novate Milanese | esplode il bancomat ladri in fuga dopo Pasqua

Nella notte a Novate Milanese si è verificato un forte boato in piazza della chiesa, provocato dall’esplosione di un bancomat dell’istituto di credito locale. L’incidente ha causato danni all’edificio e ha attirato l’attenzione dei residenti. I ladri sono fuggiti subito dopo l’episodio, che si è verificato poco dopo il periodo di Pasqua. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per le indagini.

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