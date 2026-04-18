Rapina in banca a Napoli il momento dell' ingresso dei ladri nella filiale di Crédit Agricole in piazza Medaglie d' Oro - VIDEO

Nella giornata di ieri, una rapina è avvenuta in una filiale bancaria nel centro di Napoli. I ladri sono entrati nella filiale di un istituto di credito situato in piazza Medaglie d'Oro e, dopo aver preso di mira le cassette di sicurezza, sono riusciti a portarsi via circa 40 di esse. Al termine del colpo, sono fuggiti rapidamente con il bottino. La polizia sta indagando sui dettagli dell'episodio.

Alla fine del blitz, i rapinatori sono riusciti a derubare 40 cassette di sicurezza fuggendo con un bottino ancora in fase di quantificazione, anche se alcune stime parlano di circa 2 milioni di euro Le immagini delle telecamere di sicurezza raccontano i primi istanti della rapina avvenuta a.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Rapina in banca a Napoli, il momento dell'ingresso dei ladri nella filiale di Crédit Agricole in piazza Medaglie d'Oro - VIDEO Notizie correlate Napoli, rapina in banca al Vomero: criminali barricati con ostaggi nella filiale Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro - VIDEOL’area è stata immediatamente isolata: i carabinieri hanno cinturato l’edificio che ospita la banca, mentre gli investigatori stanno cercando di... Rapina a Napoli nella banca Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, ostaggi liberati dai carabinieriRapina a Napoli nella mattina del 16 aprile presso la banca Credit Agricole in piazza Medaglie D’oro. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Napoli, rapina ad una filiale di 'Credit Agricole': cosa è successo; Napoli: la ricostruzione della rapina al Credit Agricole, la paura dei 25 ostaggi - 16/04/2026; Rapina in banca a Napoli, il Crédit Agricole: scassinate solo 40 cassette, i sistemi di sicurezza hanno funzionato; Napoli, colpo in banca da film: ladri mascherati da attori fuggono dalle fogne. Rapina in banca Crédit Agricole di Napoli: accertamenti in corso tra cunicoli e possibile talpaRapina alla banca Crédit Agricole di Napoli: indagini in corso tra cunicoli sotterranei e sospetti di una talpa interna. Ecco gli ultimi riscontri dalle indagini. notizie.it Rapina in banca a Napoli: oltre 40 cassette di sicurezza trafugate. Rapinatori con la maschera di The RockIn diretta da Napoli le ultime notizie sulla rapina alla Credit Agricole di piazza Medaglie d'oro all'Arenella del 16 aprile ... fanpage.it Napoli, il momento in cui rapinatori entrano nella filiale di Crédit Agricole #videoevidenza x.com Folla nella filiale del Crédit Agricole all’Arenella: “Di sicuro non avrò più una cassetta di sicurezza: se queste sono le conseguenze, meglio tenere le roba a casa” facebook