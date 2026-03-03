Calendario Juve dentro alla volata Champions | partite a confronto con le altre pretendenti al quarto posto

Il calendario della Juventus si concentra sulla corsa alla qualificazione in Champions League, con le partite che la mettono a confronto con le altre squadre in corsa per il quarto posto. La squadra affronta incontri chiave contro rivali diretti, mentre le avversarie si preparano a sfide decisive per la stessa posizione in classifica. La competizione è aperta e ogni risultato potrebbe influenzare la classifica finale.

Rinnovo Locatelli, la Juventus è al lavoro per trovare l’accordo con il suo capitano. Ecco fino a quando potrebbe firmare Goretzka Juventus, forte concorrenza dalla Premier League. La preferenza del calciatore è questa Calciomercato Juve LIVE: Openda e David, decisione presa. Alisson il sogno per la porta Vicario Juventus: la dirigenza è sulle sue tracce ma c’è la concorrenza di una rivale bianconera. Le ultime sul prezzo fissato dal Tottenham Calciomercato Juve: Koné del Sassuolo fa impazzire le big. Ora vale 30 milioni, qual è il club in pole Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Calendario Juve gennaio: 7 partite cruciali tra Serie A e Champions League. Dentro al cammino bianconero e cosa si decideràLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal...

Spalletti post Roma Juve: «Contento della reazione, non di altre cose. Se credo al quarto posto? Vi dico questo»Calciomercato Inter, scout nerazzurri in missione al Mapei Stadium: due gli osservati speciali del Sassuolo! Lucca Nottingham Forest, è già finita?...

Temi più discussi: La Juve si aggrappa al sogno Champions con due strani alleati: il calendario e... l'Inter; Trevisani sta con Spalletti: Calendario Juve inguardabile, in 2 settimane si è giocato la stagione!; Corsa Champions e calendario: il vero traguardo sono i milioni; Roma, la sliding doors di Gasperini: il no alla Juventus e la chance di affondarla, Spalletti da dentro o fuori.

