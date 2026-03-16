Quest’oggi nel pomeriggio italiano iniziano le qualificazioni dei Miami Open 2026 di tennis, torneo ATP Masters 1000, che dureranno fino a martedì 17 marzo. I tabelloni principali sul cemento di Miami prenderanno il via mercoledì 18 marzo. La manifestazione prevede orari, programmi, copertura in diretta su tv e streaming, e coinvolge numerosi giocatori professionisti del circuito ATP.

Quest’oggi nel pomeriggio italiano scatteranno le qualificazioni dei Miami Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, che si protrarranno fino a domani, martedì 17 marzo, poi i tabelloni principali sul cemento di Miami inizieranno mercoledì 18. Come sempre il torneo è spalmato su due settimane, poi la finale femminile si disputerà sabato 28 marzo, mentre domenica 29 marzo ci sarà l’ultimo atto maschile. Di seguito il calendario completo dei Miami Open 2026 dalle qualificazioni alle finali. I Miami Open 2026 verranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport (canali precisi da definire), mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario ATP Miami 2026: orari dal 1° turno alla finale, programma, tv, streaming

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