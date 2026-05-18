Calenda vede Meloni | colloquio costruttivo su energia e industria

Oggi, il leader di un partito politico ha incontrato la presidente del Consiglio in un incontro durato diverse ore. Durante la riunione, sono stati affrontati temi legati ai settori dell’energia e dell’industria. La discussione si è svolta in un clima di collaborazione e confronto, senza rivelare dettagli specifici sulle decisioni prese o sui contenuti trattati. La visita si inserisce in un dialogo tra le parti per valutare eventuali azioni future sui temi affrontati.

Roma, 18 mag. (askanews) – Il leader di Azione, Carlo Calenda, è stato questo pomeriggio a palazzo Chigi da Giorgia Meloni. “A seguito della disponibilità della presidente del Consiglio, manifestata all’ultimo question time in Senato, di discutere proposte di merito per affrontare la situazione economica, ho portato oggi alla presidente le proposte di Azione proposte di Azione in materia di energia e industria. Il colloquio è stato cordiale e costruttivo”, fa sapere in una nota. Il senatore, arrivato con un van dai vetri oscurati, ha prima provato a ‘depistare’ i cronisti che lo hanno intercettato ma poi è stato visto varcare l’ingresso retrostante. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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