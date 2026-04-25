Sharif ' cordiale e costruttivo colloquio con Pezeshkian'

Il primo ministro di un paese del Sud Asia ha comunicato di aver avuto una conversazione telefonica considerata sia cordiale che costruttiva con il presidente di un vicino paese del Medio Oriente. La discussione si è concentrata sulla situazione regionale in rapido cambiamento. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulle questioni trattate o sui contenuti della conversazione.

Il primo ministro pachistano Shehbaz Sharif ha annunciato oggi di aver avuto un colloquio telefonico "cordiale e costruttivo" con il presidente iraniano Masoud Pezeshkian sulla situazione regionale in evoluzione. In un post su X, Sharif ha affermato: "Ho apprezzato il continuo impegno dell' Iran, inclusa la visita a Islamabad di una delegazione di alto livello guidata dal ministro degli Esteri Abbas Araghchi, che ho incontrato in mattinata". "Ho ribadito che, con il sostegno di amici e partner, il Pakistan rimane impegnato a svolgere un ruolo di facilitatore onesto e sincero, lavorando instancabilmente per promuovere una pace duratura e una stabilità stabile nella regione", ha aggiunto Sharif.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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