Iran telefonata fra Trump e Putin | Colloquio franco e costruttivo

Il presidente degli Stati Uniti e quello della Russia hanno avuto una telefonata di un'ora incentrata sulla situazione internazionale, con particolare attenzione alla crisi in Iran e alle sue ripercussioni sulla regione. La conversazione si è svolta nel contesto di tensioni crescenti nel Medio Oriente, mentre entrambi i leader hanno discusso degli sviluppi in atto e delle implicazioni per la stabilità globale. La comunicazione si è conclusa senza dichiarazioni ufficiali ulteriori.

Nel mezzo del conflitto in Medio Oriente, che continua ad allargarsi provocando una escalation, il presidente Usa Donald Trump e quello russo Vladimir Putin hanno tenuto una telefonata di un'ora sulla situazione internazionale a partire dalla questione Iran. A dichiararlo, il consigliere del Cremlino, Yuri Ushakov, che ha definito il colloquio "franco e costruttivo". Poche ore fa, lo Zar si era congratulato con la nuova Guida Suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, ribadendo che la Russia "è un partner affidabile di Teheran". Il Cremlino aveva poi aggiunto: "Sono certo che lei continuerà con onore l'opera di suo padre e unirà il popolo iraniano di fronte a dure prove", si legge nel telegramma inviato da Putin a Mojtaba Khamenei. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iran, telefonata fra Trump e Putin: "Colloquio franco e costruttivo" Articoli correlati Leggi anche: Ucraina: Cremlino, 'a breve telefonata fra Putin e Trump' Leggi anche: Russia-Iran: telefonata Putin-Pezeshkian Tutto quello che riguarda Iran telefonata fra Trump e Putin... Temi più discussi: Israele annuncia una nuova fase della guerra in Iran; La telefonata di Netanyahu a Trump che ha dato il via libera all'attacco dell'Iran: Sappiamo dove si incontreranno Khamenei e i suoi consiglieri; Attacco Iran, Trump: Raid dureranno fino alla pace in Medioriente; Trump-Netanyahu, la decisione dell’attacco all’Iran in una telefonata. Iran: telefonata fra Starmer e Trump su uso basi britannicheUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Prove di disgelo, telefonata Trump-Starmer sulle basi RafProve di disgelo fra Donald Trump e Keir Starmer. Dopo giornate di alta tensione che sono sembrate in grado di incrinare la tenuta della 'special relationship' fra i due alleati transatlantici, i lead ... ansa.it Alessandro Di Battista. . La guerra in Iran e lo scandalo Epstein. Qual è il collegamento Con Rula Jebreal P.S. Venerdì 13 marzo, alle 21.00 a GALLARATE al teatro CONDOMINIO (via Teatro, 5) sarò in scena con il mio monologo “Scomode verità. Dalla guerr - facebook.com facebook Nessuna resa. L'Iran a Mojtaba Khamenei: un messaggio chiaro agli Usa, a Israele, agli iraniani (di L. Santucci) x.com