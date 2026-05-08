Rubio a Palazzo Chigi | al via l’incontro del ‘disgelo’ con Meloni

Da webmagazine24.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Palazzo Chigi si è svolto un incontro tra la premier e il segretario di Stato americano. All'inizio della riunione, i due protagonisti si sono salutati con una stretta di mano, davanti alle telecamere. La discussione tra i due leader ha segnato l'inizio di un tentativo di riavvicinamento tra le rispettive amministrazioni. La presenza dei rappresentanti ufficiali ha attirato l'attenzione dei media presenti.

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(Adnkronos) – Saluto e stretta di mano a favore di telecamere tra la premier Giorgia Meloni e il segretario di Stato Usa Marco Rubio. Il capo della diplomazia americana è arrivato a Palazzo Chigi, accolto dal consigliere diplomatico della presidente del Consiglio, Fabrizio Saggio. Presente anche l'ambasciatore americano in Italia, Tilman Fertitta. Al via il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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