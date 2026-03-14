Iran Calenda | No a tavolo Meloni autogol clamoroso Conte comanda campo largo

Il ministro italiano ha criticato le scelte di Giuseppe Conte e Elly Schlein, definendo il loro comportamento un autogol clamoroso. Ha inoltre commentato la situazione internazionale, segnalando come lo stretto di Hormuz sia bloccato e Trump stia intensificando le tensioni nel Medio Oriente annunciando nuovi dazi contro l’Unione Europea. La conversazione si concentra sulle recenti decisioni politiche e sui sviluppi globali.

(Adnkronos) – Carlo Calenda attacca Giuseppe Conte ed Elly Schlein. "Sta crollando il mondo. Lo stretto di Hormuz è bloccato, Trump mette a ferro e fuoco il Medio Oriente mentre annuncia un nuovo round di dazi verso l'Ue. E noi stiamo qui a discutere come neanche all'asilo Mariuccia tra maggioranza e opposizione su chi chiama. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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