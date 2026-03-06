Calciomercato Roma Baiaram proposto ai giallorossi La risposta di Massara

Durante un’intervista a Fanatik, Giovanni Becali, agente di Stefan Baiaram, ha confermato di aver proposto il calciatore anche alla Roma. La società giallorossa ha ricevuto l’offerta, ma non sono stati forniti dettagli sulla risposta di Massara o sulle prossime mosse. Baiaram è un centravanti che sta attirando l’attenzione di diversi club, tra cui la squadra capitolina.

Il classe 2002 era stato offerto ai capitolini già a gennaio. Considerata la volontà del calciatore di lasciare il Craiova, il suo nome potrebbe tornare di moda in estate. In un'intervista a Fanatik, Giovanni Becali, agente di?tefan Baiaram, ha dichiarato di aver offerto il centravanti anche alla Roma. La proposta, presentata direttamente a Massara durante il mercato di gennaio, non ha avuto un esito immediato. Il DS giallorosso, infatti, avrebbe rimandato ogni discorso all'estate. Al termine della gara di coppa nazionale tra Craiova e Cluj, vinta anche grazie a un suo gol,?tefan Baiaram ha spiegato di essere pronto al salto di qualità.