Nel corso del calciomercato, la Juventus ha presentato un'offerta per Zirkzee e si avvicina al rinnovo di Vlahovic. La redazione di JuventusNews24 segue in tempo reale tutte le trattative, con aggiornamenti su indiscrezioni, incontri e affari conclusi. La sessione di mercato resta molto attiva per i bianconeri, che monitorano varie opzioni per rafforzare la rosa.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Comolli, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: proposto Zirkzee, rinnovo di Vlahovic sempre più vicino

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