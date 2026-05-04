Inter piano per il futuro | tra sogni Koné e addii eccellenti

L’Inter ha annunciato l’avvio dei lavori per la squadra della prossima stagione dopo aver conquistato il ventunesimo scudetto. La società sta lavorando per definire le strategie di mercato e i rinnovi contrattuali, con alcuni giocatori attualmente al centro delle trattative. Tra le possibili partenze e gli acquisti in programma, l’obiettivo è rafforzare la rosa in vista delle competizioni future.

Con il ventunesimo scudetto finalmente sigillato in bacheca, la dirigenza dell’ Inter ha ufficialmente dato il via alla fase operativa per la costruzione della rosa 20262027. Nonostante l’entusiasmo dei festeggiamenti, il club nerazzurro si trova a dover gestire un delicato equilibrio tra ambizioni di riconferma e necessità di bilancio, muovendosi in un mercato che promette di essere tra i più turbolenti degli ultimi anni. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, la strategia di Marotta e Ausilio si starebbe già delineando attorno ad alcuni nodi cruciali: dalla gestione dei big tentati dalle sirene estere alla ricerca di nuovi profili internazionali per rinfrescare la mediana.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Inter, piano per il futuro: tra sogni Koné e addii eccellenti A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook Notizie correlate Leggi anche: Inter-Manu Koné. Il futuro del francese tra Mondiale e paletti UEFA I bergamaschi tra presente e futuro. Atalanta, quarto posto lontano. Il “tesoretto“ arriverà dagli addiiL’obiettivo del ritorno in Champions sembra ormai svanito per un’Atalanta lontana sette lunghezze dal quarto posto della Juventus, con in mezzo il... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Inter, scudetto a San Siro 37 anni dopo: il piano per la festa nerazzurra; Inter, lo scudetto arriva contro il Parma? Ecco il piano per la festa; Inter, il piano per arrivare a Marco Palestra: servono due cessioni, quanto valuta l'Atalanta il suo gioiello; Inter, il piano per l'estate: Nico Paz la priorità, occhio a Vicario. 3 sorprese e 3 delusioni dell'Inter campione d'Italia Tra certezze e soprese (e qualche delusione) - facebook.com facebook #Thuram decisivo per lo Scudetto dell’Inter x.com