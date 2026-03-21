Taranto | successo per la prima edizione del trofeo Taras di vela I risultati

A Taranto si è appena conclusa la prima edizione del Trofeo Taras di vela, con gli equipaggi che hanno ricevuto applausi e mostrato soddisfazione per le proprie prestazioni. La regata si è svolta nelle acque della città, coinvolgendo diverse imbarcazioni che hanno partecipato alle varie prove. La manifestazione ha attirato numerosi appassionati e appassionate di vela, creando un’atmosfera vivace e partecipata.

Di seguito il comunicato: Si è conclusa tra gli applausi e la soddisfazione degli equipaggi la prima edizione del Trofeo Taras 2026, la nuova manifestazione dedicata alla vela d’altura dell’Alto Ionio che ha trasformato le acque del Mar Grande e quelle intorno alle Isole Cheradi in un palcoscenico sportivo d’eccezione. Con sei prove regolarmente disputate e 16 imbarcazioni iscritte, l’evento ha confermato la vocazione marittima della città in un anno fondamentale che, anche per gli sport velici, guarda ai Giochi del Mediterraneo; le sfide in acqua del Trofeo Taras 2026 hanno regalato un alto tasso tecnico e continui colpi di scena nelle classifiche finali. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Taranto: successo per la prima edizione del trofeo Taras di vela I risultati Articoli correlati Nello “stadio del vento” di Taranto il primo Trofeo Taras 2026Tarantini Time QuotidianoDa domenica 18 gennaio le acque del Mar Grande e quelle intorno alle Isole Cheradi saranno il campo di gara delle regate... Padania FA No Limits domina e si aggiudica la prima edizione del Trofeo Sportitalia VillageMateta alla Juve: la risposta del Crystal Palace alla prima offerta dei bianconeri. Altri aggiornamenti su Taranto successo per la prima edizione... Discussioni sull' argomento Trofeo Taras, la prima premiazione tra sport e mare; Cerimonia di premiazione della prima edizione del Trofeo Taras a Taranto; Porto, l’affondo di Conte: Errori storici; Al Centro Sportivo Vivisport un sabato mattina di crescita e divertimento targato Nuova Taras. Mi congratulo con Davide Simoncelli e Taras Hula, atleti della Kroton Nuoto, per gli eccellenti risultati raggiunti alle finali regionali di Lamezia Terme, frutto di impegno, talento e dedizione. Davide Simoncelli ha conquistato l’oro assoluto e di categoria nei 50 facebook