Prima edizione Trofeo Città di Bari

La prima edizione del Trofeo Città di Bari si terrà nel prossimo fine settimana, segnando l’inizio della stagione degli eventi di primavera 2026. La giornata comprenderà maratone, rievocazioni storiche, corse non competitive e biciclettate, coinvolgendo migliaia di cittadini che parteciperanno in diversi quartieri della città, proponendo un calendario ricco di attività all’aperto.

"Notte prima degli esami 3.0" e la gioventù dell'intelligenza artificiale, del poliamore e del nichilismo Maratone, rievocazioni storiche, corse non competitive, biciclettate. Si apre nel prossimo fine settimana la stagione degli eventi di primavera 2026, che coinvolgeranno migliaia di cittadini in grandi appuntamenti, all’aperto, in diversi quartieri della città di Bari. Il primo evento in calendario si svolgerà sabato 14 e domenica 15 marzo, con il debutto del Trofeo Città di Bari - Campionato Italiano Formula Challenge Aci Sport 2026, organizzato da Automobile Club Bari e Bat, in collaborazione con Basilicata Motorsport. Il Trofeo interesserà un tracciato di 880 metri, allestito tra il lungomare e il quartiere Madonnella, e prevede la partecipazione di oltre 60 vetture in gara. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Articoli correlati

Il Trofeo Città di Montale festeggia la decima edizioneMontale, 11 marzo 2026 – Domenica 15 marzo torna a Montale uno degli appuntamenti più sentiti del panorama podistico locale con il Trofeo Città di...

Bari: il lungomare diventa pista per il Trofeo Città 2026Il lungomare di Bari si trasformerà in un circuito urbano il 15 marzo 2026 per ospitare il 1° Trofeo Città di Bari.

Primo Trofeo Città di Bari (15 marzo 2026)

Tutti gli aggiornamenti su Trofeo Città di

Temi più discussi: Il Trofeo Città di Montale festeggia la decima edizione; In archivio il 1’ Trofeo Città di Fermo; il lungomare diventa circuito: il 15 marzo il 1° trofeo città di bari. in pista anche uno sponsor che promuove la città; Cresce l'attesa per il 5° Trofeo Città di Messina, 400 podisti al via.

Podismo. Al via la decima edizione del Trofeo Città di Montale. Domani la manifestazione di Aurora e Croce d’OroDomattina, domenica 15 marzo, sono attesi più di trecento podisti e camminatori di ogni età in occasione della decima ... sport.quotidiano.net

Il Trofeo Città di Montale festeggia la decima edizioneAppuntamento domenica 15 marzo. Abbinato al nono Memorial Pierpaolo Becheri ... msn.com

Domenica 15 marzo torna il grande ciclismo in città, con il Trofeo Città di Rocca di Capri Leone, gara ciclistica a cronometro individuale, valida come Campionato Regionale ACSI. La manifestazione, organizzata dall’ASD Team Sport e Service, porterà sul nos - facebook.com facebook