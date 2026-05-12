Dopo la sconfitta contro il Bologna, l'allenatore del Napoli è stato ascoltato riguardo alle sue dichiarazioni sul possibile addio. La squadra ha perso l'occasione di assicurarsi con anticipo la qualificazione alla prossima Champions League, rimandando così ogni certezza. La partita ha suscitato reazioni e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, mentre si attendono eventuali sviluppi nelle prossime gare.

Il Napoli spreca il primo match point e rimanda nuovamente l’ufficialità della qualificazione alla prossima Champions League. Contro il Bologna, la squadra di Antonio Conte ha messo a referto la seconda sconfitta nelle ultime quattro gare, entrambe avvenute nella cornice del ‘Maradona’. Sono inoltre solamente cinque i punti conquistati nelle ultime cinque gare, un dato che mette in luce i problemi attuali degli azzurri. Ad analizzare il momento della squadra, concentrandosi sul futuro del tecnico salentino, ci ha pensato Umberto Chiariello. Chiariello critico dopo Napoli-Bologna: “Gioca male e produce poco”. Nel corso di ‘Campania Sport’, ai microfoni di Canale 21, c’è stato il solito editoriale di Umberto Chiariello.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Conte nel mirino dopo la mazzata col Bologna: sentite le parole sull’addio?

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Il Napoli di Conte NON ha mai giocato così. NAPOLI CAMPIONE DELLA SUPERCOPPA ITALIANA 25-26

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