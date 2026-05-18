Calcio giovanile l’Espanyol conquista il memorial Protti | trionfo a Riccione senza subire gol

Il team giovanile dell’Espanyol si è aggiudicato il 23esimo memorial Flavio Protti, disputato allo stadio Nicoletti di Riccione. La squadra ha concluso il torneo senza subire alcun gol, dimostrando una prestazione impeccabile durante l’intera competizione. La vittoria è arrivata dopo un percorso senza sbavature, con partite dominate e risultati positivi che hanno portato l’Espanyol alla conquista del trofeo. La competizione ha visto la partecipazione di diverse squadre provenienti da varie regioni.

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