Calcio giovanile l’Espanyol conquista il memorial Protti | trionfo a Riccione senza subire gol
Il team giovanile dell’Espanyol si è aggiudicato il 23esimo memorial Flavio Protti, disputato allo stadio Nicoletti di Riccione. La squadra ha concluso il torneo senza subire alcun gol, dimostrando una prestazione impeccabile durante l’intera competizione. La vittoria è arrivata dopo un percorso senza sbavature, con partite dominate e risultati positivi che hanno portato l’Espanyol alla conquista del trofeo. La competizione ha visto la partecipazione di diverse squadre provenienti da varie regioni.
La novità Espanyol vince il 23esimo memorial Flavio Protti allo stadio Nicoletti di Riccione dopo un cammino praticamente perfetto. Gli spagnoli in finale regolano il Real Casalecchio con i gol di Carlos e Sanabria e iniziano la festa. I 'pericos' biancazzurri hanno chiuso il torneo senza subire. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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