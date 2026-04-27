Calcio a 5 Opes | il Ferrari Futsal Team ferma sul pari i Cavalieri Ducati Coccinella e Zeta Club travolgenti

Nell’11ª giornata del campionato di calcio a 5 Opes, il Ferrari Futsal Team e i Cavalieri Ducati si sono incontrati in un pareggio. Nel frattempo, le squadre Coccinella e Zeta Club hanno ottenuto risultati convincenti nelle loro partite. La fase regolare si avvia verso la conclusione, con circa metà delle squadre già concluse le gare e i recuperi in programma per completare le classifiche e determinare le cinque formazioni qualificate ai playoff.

Con la disputa dell’11° giornata, le gare di campionato sono terminate per circa la metà delle squadre, in settimana verranno giocati i recuperi che definiranno le classifiche finali e le 5 griglie playoff. Tutto già deciso per determinare le magnifiche 8, manca solo da stabilire chi saranno le teste di serie n° 1 tra Bar la Coccinella e Zeta Club e n° 2 tra Ristorantino Sidun e Gastronomia Cantelli. Nella Serie A Centro del Carrello vittorie agevoli per le 4 di testa. Il Bar la Coccinella, 9-2 al Fast Car con tripletta di Sgargetta e doppiette di Stankovic e Boarini; di Palmer le 2 reti del Fast Car. Lo Zeta Club travolge i Caplaz, 11-0 con 6 gol di Fornaio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 Opes: il Ferrari Futsal Team ferma sul pari i Cavalieri Ducati. Coccinella e Zeta Club travolgenti Notizie correlate Leggi anche: Calcio a 5 opes. Continua il testa a testa tra Coccinella e Zeta Club. Giglio capolista, sconfitta in volata dal Roverella Zeta Club inciampa, la Coccinella allungaNella 5° giornata della Serie A Centro del Carrello il Bar la Coccinella soffre nel primo tempo contro lo Streat, 1-2 e 2-3, ma vince 7-5, doppiette... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Calcio Opes: continua il duello tra Bar La Coccinella e Zeta Club; Calcio a 5 Opes: il Ferrari Futsal Team ferma sul pari i Cavalieri Ducati. Coccinella e Zeta Club travolgenti. Calcio a 5 Opes: il Ferrari Futsal Team ferma sul pari i Cavalieri Ducati. Coccinella e Zeta Club travolgentiCon la disputa dell’11° giornata, le gare di campionato sono terminate per circa la metà delle squadre, in settimana ... msn.com