La nazionale italiana di beach soccer si prepara per il raduno a Tirrenia, con 27 giocatori convocati dal tecnico Emiliano Del Duca. La lista include atleti che si riuniranno alla fine di marzo per prepararsi alle prossime competizioni. Il raduno segna il ritorno del team dopo il successo europeo dello scorso anno.

Dopo il trionfo europeo dello scorso anno, la nazionale italiana di beach soccer torna a radunarsi. Il ct Emiliano Del Duca ha infatti reso nota la lista dei convocati per il prossimo raduno, in programma a fine marzo. Il ritrovo si svolgerà al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia (Pisa) dal 23 al 27 marzo, con 27 giocatori impegnati. Un maxi gruppo, con 5 portieri e 22 giocatori di movimento: tanti di questi, ben 12, molto giovani; nati infatti dal 1° gennaio 2005 in poi. Di seguito l’elenco completo di tutti i convocati, non mancano i leader azzurri come: Casapieri, fra i pali, Fazzini, Sassari e Remedi. Portieri: Gabriele... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Beach Soccer, i convocati dell’Italia per il raduno di Tirrenia: 27 i convocati del maxi gruppo azzurro

Articoli correlati

Sci di fondo, i convocati dell’Italia per Oberhof. Pellegrino faro del gruppo azzurroQuasi due settimane dopo la conclusione del Tour de Ski, la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo fa tappa a Oberhof da sabato 17 a domenica 18...

Combinata nordica, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Otepää: Samuel Costa guida il gruppo azzurroFesteggiato l’arrivo del nuovo anno, è tempo di mettersi all’opera e preparare quello che sarà.

Altri aggiornamenti su Beach Soccer

Temi più discussi: Una serata alla scoperta del Beach Soccer; A San Bartolomeo al Mare il Mundialito del Beach Soccer; Serie A Beach Soccer. Nuovo rinnovo per il Lenergy Pisa BS; Gabriele Gori resta alla Samb Beach Soccer.

Beach soccer: Nazionale verso l'Europeo, 20 convocatiDal 14 al 23 agosto nel Centro di preparazione Olimpica che ha allestito un campo dedicato alla disciplina. Convocati due Under 20, Pugliese e Fazzini, neo campioni della categoria. Riparte il Beach ... calciomercato.com

Beach Soccer: ultimo raduno per l’Europeo, i 20 convocatiA circa 15 giorni dall’inizio dell’Europeo, il ct della Nazionale di Beach Soccer Emiliano Del Duca ha convocato 20 giocatori per l’ultimo raduno prima di volare il 5 settembre alla volta di Figueira ... calciomercato.com

Messina nel pallone. Jay-Z · Numb / Encore. Fabinho incanta il Pala Laganà: una rete da Beach Soccer per il capitano del Gear Piazza Armerina! #menelpallone - facebook.com facebook