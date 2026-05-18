Cadono calcinacci dalla facciata del Duomo | scatta la messa in sicurezza | FOTO

Nella città di Santa Maria Capua Vetere si sono verificati crolli di calcinacci dalla facciata del Duomo. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i vigili del fuoco, arrivati in piazza Matteotti, per eseguire le operazioni di messa in sicurezza. La zona è stata temporaneamente chiusa alle persone in attesa di ulteriori interventi. Non sono stati segnalati feriti o danni a persone. La situazione è sotto controllo e le operazioni di verifica sono in corso.

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