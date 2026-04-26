Cadono calcinacci intervento dei vigili del fuoco al liceo Galilei di Terni

Nella mattina di oggi, domenica 26 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti al liceo scientifico Galileo Galilei di Terni a causa di calcinacci che si erano staccati dal cornicione dell'edificio. Alcuni pezzi erano caduti sul marciapiede sottostante, e i pompieri hanno rimosso le parti pericolanti per evitare ulteriori rischi. L’intervento ha coinvolto il personale dei vigili del fuoco della centrale di Terni.

Intervento per cornicione pericolante al liceo scientifico Galileo Galilei di Terni. Chiamati nella mattinata di oggi, domenica 26 aprile, per dei pezzi che erano caduti sul marciapiede, i vigili del fuoco della centrale di Terni hanno poi provveduto a rimuovere le parti in procinto di cadere.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Roma, cadono calcinacci dal cornicione di un palazzo al Fleming: intervengono i vigili del fuoco(Adnkronos) – Cadono calcinacci dal terrazzo di un palazzo al quartiere Fleming di Roma Nord. Brindisi, grave caduta di calcinacci: un ferito, si temono dispersi Intervento dei vigili del fuocoUna caduta copiosa di calcinacci di è verificata stamattina da una palazzina nel rione Sant’Elia di Brindisi.