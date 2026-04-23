Cadono calcinacci all' entrata dell' asilo i genitori | Vogliamo sicurezza e verifiche sulla struttura | FOTO

All’ingresso della scuola dell’infanzia nel plesso Faleri di Fabrica di Roma, calcinacci e frammenti di intonaco sono caduti a terra. I genitori dei bambini presenti chiedono interventi di sicurezza e verifiche sulla stabilità della struttura. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente, che ha comunque suscitato preoccupazione tra le famiglie e il personale scolastico. La direzione ha già avviato controlli per valutare le condizioni dell’edificio.

Crollano frammenti di intonaco e calcinacci all’ingresso della scuola dell’infanzia del plesso Faleri di Fabrica di Roma. Una situazione che desta preoccupazione tra i genitori visto che i distacchi si sono verificati nella mattinata del 22 aprile proprio durante l’arrivo dei bambini.Secondo.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Cadono calcinacci dalla scuola, area messa in sicurezzaTempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di ieri si è verificata la caduta di alcuni calcinacci dal frontalino della pensilina dell’ingresso del... L’asilo resta chiuso. L’appello dei genitori: "Vogliamo risposte per i nostri figli"I genitori dei bambini che frequentano l’asilo nido Ambarabà di Soci non hanno più intenzione di aspettare e richiedono che il servizio riprenda...