Tragedia a Oleggio | diciassettenne muore dopo il salto dalla torre

Un ragazzo di diciassette anni ha perso la vita dopo aver saltato da una torre durante un'uscita con un gruppo di amici a Oleggio. La madre ha individuato il punto esatto dove si trovava il figlio, contribuendo alle fasi di soccorso. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate sono risultate fatali. La dinamica dell'incidente è ora sotto indagine da parte delle autorità competenti.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la madre a individuare il punto esatto?. Cosa è successo durante l'uscita con il gruppo di amici?. Perché i carabinieri stanno effettuando rilievi specifici sulla torre?. Quali dettagli emergeranno dalle indagini della scientifica sulla dinamica?.? In Breve Madre individua posizione tramite localizzazione cellulare dopo mancato rientro serale.. Carabinieri e scientifica effettuano rilievi tecnici presso ex consorzio agrario.. Indagini in corso per ricostruire dinamica dopo uscita con amici.. Evento scuote comunità locali di Bellinzago Novarese e Oleggio.. Un ragazzo di 19 anni residente a Bellinzago Novarese ha perso la vita nella serata di lunedì, dopo essersi lanciato dalla torre dell’ex consorzio agrario situata ad Oleggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Oleggio: diciassettenne muore dopo il salto dalla torre Notizie correlate Tragedia nel motocross: ventinovenne francese muore dopo un salto? Cosa sapere Un motociclista francese di 29 anni muore mercoledì al circuito Le Colline di Chignolo Po. Bologna, bimbo di un anno e mezzo muore dopo la caduta dalla finestra: tragedia al PilastroMorto il bambino caduto dalla finestra: l’aggiornamento da Bologna Non ce l’ha fatta.