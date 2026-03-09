Un uomo austriaco ultrasettantenne è stato soccorso sulle piste di Arabba dopo aver subito un arresto cardiaco che gli ha causato un'emorragia dalle orecchie. La Polizia è intervenuta prontamente, riuscendo a prestargli assistenza e a salvarlo in extremis. La scena si è svolta in una località sciistica molto frequentata, attirando l'attenzione di chi si trovava sulla neve.

È stato un intervento di salvataggio provvidenziale quello che ha avuto luogo nel comprensorio sciistico di Arabba, dove un uomo austriaco ultrasettantenne è stato soccorso dopo una rovinosa caduta sulle piste. L’episodio, avvenuto il 5 marzo, ha visto l’uomo perdere conoscenza e andare in arresto cardiaco, ma grazie alla prontezza e alla professionalità degli operatori del servizio di sicurezza e soccorso piste in montagna della Polizia di Stato, la sua vita è stata salvata. L’azione è stata resa possibile anche dal supporto del personale sanitario e dei militari intervenuti sul posto. L’intervento degli operatori Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il salvataggio si è svolto nel pomeriggio del 5 marzo sulle piste di Arabba. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Arabba, cade e va in arresto cardiaco perdendo sangue dalle orecchie: sciatore salvato in extremis

