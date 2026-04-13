Ventiduenne colpito da arresto cardiaco a Tornaco | salvato in elicottero

Un giovane di 22 anni è stato colpito da un arresto cardiaco a Tornaco e subito soccorso con un intervento in elicottero. È stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Novara, dove ora si trova in rianimazione. I sanitari hanno tempestivamente intervenuto per cercare di stabilizzare le sue condizioni. La vicenda ha suscitato attenzione tra i residenti della zona.

Un ragazzo di 22 anni si trova ricoverato in rianimazione all'ospedale Maggiore di Novara dopo essere stato colpito da un improvviso arresto cardiaco. L'emergenza è scattata nel pomeriggio di domenica 12 aprile a Tornaco, nella frazione Vignarello, dove il giovane si è sentito male. La centrale.🔗 Leggi su Novaratoday.it Modena, 34enne colpito da infarto a calcetto: salvato con Ecmo dopo arresto cardiaco e coronarografia d’urgenza.Un uomo di 34 anni è stato salvato da un arresto cardiaco improvviso durante una partita di futsal a Modena, grazie a un intervento tempestivo che ha... Malore su un campo sportivo, 16enne colpito da arresto cardiacoTempo di lettura: < 1 minutoMomenti di grande paura a Montesarchio dove un 16enne colpito da arresto cardiaco si è improvvisamente accasciato mentre...