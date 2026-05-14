Un uomo è stato accusato di aver ucciso due donne e di aver nascosto i loro corpi. La procura ha richiesto una condanna all’ergastolo con isolamento diurno di 18 mesi. L’udienza si è svolta oggi a Firenze, dove sono stati presentati i dettagli del procedimento. L’imputato, secondo le accuse, avrebbe pianificato e commesso i delitti, occultando le vittime dopo l’atto violento. La decisione sulla richiesta di condanna sarà presa nelle prossime settimane dal giudice.

Firenze, 14 maggio 2026 – Ergastolo con isolamento diurno di 18 mesi. Questa la richiesta di condanna fatta alla corte di assise di Firenze dai pm Luca Tescaroli e Leonardo De Gaudio per Vasile Frumuzache, il vigilante romeno accusato di aver ucciso e occultato i cadaveri di Maria Denisa Adas Paun, 30 anni, e Ana Maria Andrei, 27. La prima fu uccisa a Prato nel maggio 2025, la seconda era sparita da Montecatini Terme (Pistoia) l'estate 2024, anche lei uccisa. I cadaveri furono trovati molto tempo dopo, in particolare a seguito delle ricerche su Denisa, che era scomparsa da un residence di Prato. Frumuzache è imputato di entrambi i femminicidi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Ha ucciso le due donne occultando i cadaveri”: chiesto l’ergastolo per Vasile Frumuzache

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