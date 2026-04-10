Trovato il cadavere di un uomo in un'auto precipitata in un laghetto nel Milanese | indagano i carabinieri

Un uomo è stato trovato morto dentro un'auto affondata in un laghetto nel Milanese. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo dall'abitacolo. Le forze dell'ordine stanno ora indagando sul motivo dell'incidente e sull'identità della vittima. Non sono ancora stati resi noti dettagli sull'auto o sulle circostanze che hanno portato alla caduta nel laghetto.

I vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di un uomo in un'auto nel laghetto di Nerviano a Milano. Indagano i carabinieri sulle cause dell'incidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Dramma all'alba, trovato lungo il canale il cadavere di un uomo senza documenti: indagano i Carabinieri Macabra scoperta, trovato un cadavere nel bosco: indagano i carabinieriÈ giallo sul cadavere di un uomo di circa 35-40 anni rinvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 1 aprile in un bosco di via Fametta a Bollate... Temi più discussi: Trovato il cadavere di un uomo nei boschi di Bollate, indagini in corso; È stato trovato un cadavere in un bosco alle porte di Milano; Giallo a Bari, trovato il cadavere di una giovane donna in un affittacamere. L'allarme dato dall'uomo che ha trascorso la notte con lei; Giallo a Bollate: trovato il cadavere di un uomo nel bosco di via Fametta. Trovato il cadavere di un uomo in un’auto precipitata in un laghetto nel Milanese: indagano i carabinieriI vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di un uomo in un’auto nel laghetto di Nerviano a Milano. Indagano i carabinieri sulle cause dell’incidente. fanpage.it Tragedia al Sandone, un 63enne trovato senza vita nel suo appartamentoL’allarme è stato dato dai vicini che non lo vedevano da giorni. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, Polizia e personale medico che ha constatato il decesso ... ilcittadino.it Ieri Giorgia Meloni ha trovato una nuova carriera: scrittrice di frasi per Baci Perugina. Ma il fatto politico è che ormai è chiaro che lei non è MAI stata maggioranza nel Paese. Ha preso il 26% e ha vinto solo per le divisioni altrui. Se il centrosinistra si unisce su u x.com Il caso del neonato di 15 giorni trovato tra droga e rifiuti a Roma, che segue gli ultimi mesi di polemiche furiose per la vicenda della famiglia del bosco, ha reso quanto mai attuale il dibattito sulla tutela dei minori e sui casi in cui vengono allontanati dalle loro fa - facebook.com facebook