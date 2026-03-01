Oroscopo Toro | quali sono i segni distintivi dei nati sotto questo segno?

Il Toro è un segno che si distingue per la sua calma e determinazione. Le persone nate sotto questo segno tendono a puntare sulla stabilità e sulla protezione, preferendo costruire e consolidare ciò che hanno iniziato. Non si affrettano, ma sono costanti nel tempo, rappresentando la fase in cui ciò che si è avviato deve trovare una posizione stabile.