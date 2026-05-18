business school la polimi graduate school of management scala la classifica

Il Polimi Graduate School of Management si trova nuovamente tra le principali scuole di business a livello internazionale per la formazione rivolta ai dirigenti. La classifica più recente ha premiato l’istituto, che si conferma tra le eccellenze nel settore. La scuola ha ottenuto riconoscimenti in diverse aree, rafforzando la sua posizione nel panorama globale. La sua presenza nelle graduatorie continua a essere un punto di riferimento per chi cerca un percorso formativo di alto livello nel management.

Milano, 18 maggio 2026 – Il Polimi Graduate School of Management si conferma tra le migliori business school al mondo nella formazione executive. La Scuola entra nella Top 30 europea e nella top 50 mondiale secondo il Financial Times Executive Education Ranking 2026. "I risultati del Financial Times Executive Education Ranking 2026 confermano il percorso di crescita e consolidamento internazionale della nostra Scuola nella formazione executive", commentano Federico Frattini e Vittorio Chiesa, rispettivamente Dean e Presidente di Polimi Graduate School of Managemen t. In particolare nel ranking Custom, dedicato ai programmi progettati su misura per le aziende, la scuola del Politecnico di Milano passa dal 67° al 41° posto mondiale, con un balzo di 26 posizioni rispetto al 2025 ed entrando così nella Tier II del ranking. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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