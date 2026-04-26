A Roma, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, si è svolto il battesimo della figlia di Tony Effe e Giulia De Lellis. La cerimonia religiosa ha visto la presenza di parenti e amici, seguita da una festa in città. Durante l’evento, è stata portata una torta a tre piani e è stata impartita una benedizione papale. La giornata si è conclusa con momenti di festa e convivialità tra gli ospiti.

La bambina, nata l’8 ottobre 2025, ha quattro nomi - Priscilla Nella Lucilla Marie - che sono anche le uniche parole che compaiono nella caption del carosello. La compagna, Giulia De Lellis, ha commentato: «Amori della mia vita immensi». Cerimonia riservata, poi la festa Dalle immagini pubblicate da Tony Effe, la cerimonia in chiesa appare piuttosto raccolta, con la presenza di parenti e amici più stretti e senza volti noti. I festeggiamenti sono poi proseguiti altrove: secondo quanto riportato da alcuni media, la location sarebbe il Lumen Cocktails & Cuisine, all’interno dell’hotel St. Regis, a pochi passi dalla Basilica. Alcuni dettagli non sono passati inosservati nelle foto condivise dal cantante: innanzitutto la torta, a più piani, colorata ed enorme, protagonista di diversi scatti.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tony Effe e Giulia De Lellis, il battesimo della figlia Priscilla a Roma: torta a tre piani e benedizione papale

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Un momento intimo e simbolico che ha subito attirato l’attenzione. Tony Effe ha condiviso sui social le immagini del battesimo della piccola Priscilla, figlia avuta con Giulia De Lellis: una cerimonia curata nei dettagli, tra affetti familiari e atmosfera solenne. Tra g - facebook.com facebook