Tony Effe e Giulia De Lellis hanno celebrato il battesimo della loro figlia Priscilla a Roma, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Nonostante risiedano a Milano, hanno deciso di svolgere la cerimonia nella chiesa romana. La funzione si è svolta in presenza di alcuni familiari e amici stretti. La benedizione è avvenuta alla presenza di un rappresentante della Chiesa, con il Papa che ha autorizzato la benedizione.

Sabato 25 aprile, Tony Effe e Giulia De Lellis hanno celebrato a Roma il battesimo della figlia, Priscilla Nella Lucilla Marie. La cerimonia si è tenuta nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, una location di grande solennità solitamente riservata ai funerali di Stato e alle funzioni ufficiali della Repubblica. Nonostante il prestigio della chiesa, il rito è rimasto intimo, limitato alla cerchia più stretta di amici e familiari. A sancire l'importanza del momento è stata la pergamena con la benedizione apostolica di Papa Leone XIV, un documento ottenuto su richiesta specifica in cui si legge: "Sua Santità di cuore imparte la Benedizione Apostolica a Priscilla Nella Lucilla Marie Rapisarda in occasione del Santo Battesimo".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tony Effe e Giulia De Lellis, il battesimo a Roma della figlia Priscilla (con benedizione del Papa)

Notizie correlate

Tony Effe e Giulia De Lellis, il battesimo della figlia Priscilla a Roma: torta a tre piani e benedizione papaleLa bambina, nata l’8 ottobre 2025, ha quattro nomi - Priscilla Nella Lucilla Marie - che sono anche le uniche parole che compaiono nella caption del...

Tony Effe e Giulia De Lellis, battesimo della figlia a Roma: la benedizione del Papa e un dettaglio che colpisceBattesimo a Roma per la figlia di Tony Effe e Giulia De Lellis Sabato 25 aprile, a Roma, la figlia di Tony Effe e Giulia De Lellis è stata battezzata...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Giulia De Lellis: Tony Effe? Ne sono più innamorata in versione papà. Da quando è nata Priscilla, non mi immagino più la mia vita senza di lui; Tony Effe è ossessionato dall’aspirapolvere. Vuole un altro figlio maschio, lo vorrebbe subito: le confessioni di Giulia De Lellis; Giulia De Lellis parla di Tony Effe: Vorrebbe subito un altro figlio. Poi rivela la fissa del compagno: Ne è ossessionato; Giulia De Lellis e Tony Effe, il battesimo di Priscilla a Roma: la torta a tre piani e la benedizione di Papa Leone.

Giulia De Lellis e Tony Effe, battesimo da favola per Priscilla: e già si parla di matrimonioGiulia De Lellis e Tony Effe celebrano il battesimo della figlia Priscilla: cerimonia intima a Roma tra eleganza e sogni di matrimonio ... rumors.it

Tony Effe e Giulia De Lellis, il battesimo della figlia Priscilla a Roma: torta a tre piani e benedizione papaleLa cerimonia nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, poi la festa in città: tra i dettagli anche la pergamena firmata da Papa Leone XIV ... vanityfair.it

«L’idea di andare a Las Vegas a sposarci mi ha fatto sorridere, ma io sogno qualcosa di diverso: vorrei un matrimonio in Italia, circondati da amici e famiglia. » Tony Effe e Giulia De Lellis hanno vissuto un momento davvero importante per la loro famiglia: il bat - facebook.com facebook