I medici della regione hanno espresso preoccupazione riguardo alle recenti decisioni sulla sanità, in particolare sull’impossibilità di effettuare nuove assunzioni. Questa situazione viene vista come un problema grave, con i professionisti che lamentano di non essere stati coinvolti nelle scelte di governo. Nel frattempo, il disavanzo del sistema sanitario locale ha portato all’aumento dell’Irpef, alimentando tensioni tra le parti coinvolte. La questione resta al centro di un confronto che coinvolge enti pubblici e operatori sanitari.

Il disavanzo della sanità pugliese e il conseguente aumento dell’Irpef aprono un nuovo fronte di tensione con i camici bianchi. Il nodo principale resta quello dei costi del personale, che rappresentano la voce più pesante del buco: 188 milioni di euro, pari al 43,42% del rosso complessivo da 349 milioni. L’altra grande voce riguarda la farmaceutica, con 117 milioni di euro assorbiti soprattutto dai medicinali innovativi. Se da un lato il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro difende la necessità di mettere in sicurezza i conti, dall’altro Ordini professionali e sindacati dei medici lanciano l’allarme sulle possibili ricadute per ospedali e assistenza territoriale, soprattutto in vista di un paventato rallentamento del turnover e delle assunzioni. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Buco nella sanità, l?allarme dei medici: «Stop alle assunzioni un disastro. Decaro non ci ha coinvolti»

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