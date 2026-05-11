Buco nella sanità pugliese Gemmato attacca Decaro | Mente e scarica le colpe su Emiliano

In Puglia si apre uno scandalo legato a un buco di centinaia di milioni di euro nel settore sanitario. Antonio Decaro, attuale presidente della regione, ha accusato l’ex governatore Michele Emiliano di aver lasciato problemi irrisolti, mentre quest’ultimo si difende sostenendo che le responsabilità siano state attribuite ingiustamente. La vicenda riguarda una gestione finanziaria che ha portato a criticità nel sistema sanitario locale.

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Il buco di centinaia di milioni di euro nella sanità pugliese fa assistere a uno scaricabarile da parte di Antonio Decaro, l’attuale governatore regionale, che scarica le responsabilità sul suo predecessore, Michele Emiliano. E oggi si registra la presa di posizione del sottosegretario alla salute, Marcello Gemmato. Gemmato: “Parole senza senso da Decaro”. “ Addirittura Decaro vuole scaricare su Emiliano la responsabilità del buco. Sono vent’anni di drammatico governo di centro-sinistra che ci regalano, da un lato, una sanità che non funziona e dall’altro un buco enorme. Voglio ricordare, in tema di finanziamento, che negli ultimi dieci anni, parlo per numeri, sono dati stati dati 7,2 miliardi di euro alla sanità.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Buco nella sanità pugliese, Gemmato attacca Decaro: “Mente e scarica le colpe su Emiliano” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Buco da 350 milioni nella sanità pugliese: "Immorale aumentare le tasse senza tagliare gli sprechi"Sanare il disavanzo sanitario aumentando le tasse ai pugliesi “sarebbe un atto immorale, specie se compiuto senza prima intervenire sui tanti, troppi... “Il buco nella sanità pugliese non è spuntato negli ultimi giorni”“Alla Regione Puglia si è improvvisamente scoperto che nella sanità c’è un buco di 369 milioni di euro. Argomenti più discussi: Il buco della sanità in Puglia, la revisione finale dei conti: il deficit scende a 350 milioni; Buco da 360 milioni nella sanità in Puglia: ecco come sarà la manovra di rientro; BUCO NELLA SANITÀ PUGLIESE, L’IRPEF È DESTINATA AD AUMENTARE: PER I REDDITI ALTI FINO A 1200 EURO IN PIÙ; Sanità Puglia, buco da 349 milioni: sindacati pronti alla battaglia contro l'aumento Irpef. Buco nella sanità pugliese, paga il ceto medio (e le solite facce godono) x.com Gemmato (FdI), il buco nella sanità pugliese creato dal centrosinistraL'aumento dell'Irpef regionale in Puglia per sanare le casse della sanità è un'ipotesi in mano alla Regione che ha provocato un buco di quasi 400 milioni di euro soltanto nell'ultimo anno. (ANSA) ... ansa.it