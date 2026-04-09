Buco in sanità Decaro scappa dal Consiglio Regionale

Durante una seduta del Consiglio Regionale, il sindaco è stato notato allontanarsi senza partecipare al dibattito sulla questione sanitaria, che riguarda un finanziamento insufficiente e problemi nella gestione dei servizi. La presenza del rappresentante comunale era richiesta per rispondere alle domande dei consiglieri, ma è stato segnalato che si è allontanato prima che si arrivasse alla discussione. La mancanza di partecipazione ha suscitato commenti tra i presenti.

BUCO IN SANITÀ, CERA: “DECARO SCAPPA DAL CONSIGLIO REGIONALE PERCHÉ NON HA IL CORAGGIO DI DIRE AI PUGLIESI CHE VUOLE FAR PAGARE A LORO IL DISASTRO DELLA SINISTRA” “Se davvero Decaro pensa di affrontare il buco della sanità pugliese evitando il passaggio in Consiglio regionale, allora la verità è una sola: non ha il coraggio di metterci la faccia davanti ai pugliesi”. Lo dichiara il consigliere regionale della Lega Napoleone Cera, intervenendo sulle indiscrezioni relative ai conti della sanità pugliese e all’ipotesi di commissariamento che consentirebbe al presidente della Regione di disporre l’aumento dell’Irpef senza sottoporre il provvedimento al vaglio del Consiglio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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