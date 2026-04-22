Mercato Juventus Zirkzee rimane una pista importante per l’attacco | la volontà dell’olandese è chiarissima

Il mercato della Juventus continua a monitorare la situazione di Joshua Zirkzee, attaccante olandese. La sua volontà di trasferirsi in bianconero è stata comunicata chiaramente. La società valuta diverse opzioni per rafforzare il reparto offensivo, mantenendo l’attenzione sulla possibile operazione con il giocatore. La trattativa resta aperta, e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

di Angelo Ciarletta Mercato Juventus, Joshua Zirkzee rimane una pista importante per l’attacco bianconero: ecco qual è la volontà dell’olandese. La Juve prosegue il lavoro di pianificazione per potenziare il proprio reparto avanzato in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, tra i profili attentamente monitorati dalla dirigenza bianconera spicca Joshua Zirkzee. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Il calciatore ha espresso il desiderio di rientrare in Serie A, dopo l’esperienza poco brillante in Premier League. La società torinese valuta con attenzione questa opportunità, considerando le caratteristiche del centravanti ideali per il sistema di gioco bianconero.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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