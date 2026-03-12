Openda Juventus la volontà del centravanti belga è chiarissima | C’è un indizio inequivocabile Ecco di che cosa si tratta

Il centravanti belga ha manifestato chiaramente il suo interesse per la Juventus, lasciando trasparire la volontà di trasferirsi in squadra. Un indizio preciso sembra confermare questa intenzione, anche se i dettagli ufficiali sono ancora da definire. La situazione resta sotto osservazione, ma l'interesse del giocatore verso il club è evidente.

Openda Juventus, la volontà del giocatore sembra non lasciare dubbi, anche grazie ad un indizio inequivocabile. Ecco di cosa si tratta. La Juve si trova a gestire un curioso intreccio tra cronaca immobiliare e dinamiche di mercato. Come riportato da Gazzetta dello Sport, Loïs Openda avrebbe scelto di stabilirsi nella prestigiosa villa che appartenne a Cristiano Ronaldo durante la sua permanenza in Italia. Nonostante questo segnale di radicamento in città, il futuro del centravanti appare tutt'altro che blindato. Il rendimento stagionale del giocatore è stato giudicato pessimo dalla dirigenza, che starebbe pianificando di piazzarlo sul mercato estero nella prossima sessione estiva.

Openda Juve, il destino è già segnato per il centravanti belga: che cosa filtra dalla Continassa in vista della prossima estate

